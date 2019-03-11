Шойгу заверил депутатов о "достаточной" обороноспособности российской армии

Обороноспособность российских Вооружённых сил "достаточна для того, чтобы народ трудился спокойно", заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе закрытой части расширенного заседания комитета Госдумы (ГД) по обороне.

По словам главы думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николая Харитонова, разговор с министром "получился конструктивным", и парламентарию "пришлось задать вопрос".

"Решь шла с моей стороны о поднятии роли военкоматов на местах, — передаёт слова Харитонова "РИА Новости". — Потому что, не секрет, сегодня много молодёжи не очень бы хотело пойти в армию, а медицинские комиссии порой за определённую мзду... (диагностируют) у допризывников плоскостопие и сколиоз. Он (Шойгу, — прим.) сказал, что сегодня роль военкоматов поднимается, усиливается".