Суд в Москве отсрочил выселение многодетной матери из общежития Минобороны на 4 месяца

Хамовнический суд Москвы одобрил отсрочку выселения многодетной матери Светланы Климовой из общежития Министерства обороны на Большой Пироговской, 51. Об этом Накануне.RU сообщила сама ответчик по иску "Центрального территориального управления имущественных отношений" Минобороны России, которое требует выселить их из жилого помещения.

"Сегодня было очень длительное заседание, решение выносилось на протяжении 40 минут. В итоге у нас маленькая победа: нам дали отсрочку до 11 июля, на 4 месяца", - сказала она.

"Отсрочка заключается в том, чтобы дети спокойно закончили школу, чтобы я решила свои жилищные проблемы. Сегодня ко мне приходил представитель от заместителя министра обороны Тимура Иванова. Заверил, что будут этот вопрос решать. Он согласился с тем, что нельзя четверо малолетних детей на улицу выкидывать", - прокомментировала Климова.

Пока, по ее словам, нет никакой конкретики, каким образом будет найдет выход в ситуации с выселением ее семьи. "Но движение какое-то есть, пришел представитель от Минобороны, мы пообщались, но что в дальнейшем будет, не знаю. Это здание город хочет забрать. Представитель Минобороны подтвердил намерение городских властей. Что будет там, никто не знает. Как мне сказали, мой вопрос будут решать и Военный университет, и Министерство обороны, и город - и кто из них что предложит. Но меня уверили в том, что даже независимо от того, какое сегодня было бы решение, они не имеют права выселять нас на улицу", - рассказала она.

Климова надеется, что за время отсрочки исполнения решения суда, ее не выселят "исподтишка, как хотели сегодня сделать представители ТУИО". "Они не успели со мной побеседовать благодаря представителю замминистра обороны", - добавила она.

Ответчица по иску убеждена, что справедливо борется за права своих детей. "У меня нет жилья никакого на территории РФ. Мне реально некуда съезжать, финансы не позволяют снять квартиру. Во-вторых, мы не до такой степени нелюди, чтобы с нами так поступить. У меня мама отслужила 30 лет в военной армии при Минобороны. Я всю жизнь с ними прокаталась по всем городкам, и считаю несправедливым так поступать с дочерью военнослужащих. Я считаю, что борюсь справедливо за права моих детей, на которых в свое время квадратные метры не выделили, чтобы какая-то у них жилплощадь была", - рассказала Климова.

Многодетная мать намерена дальше обжаловать первоначальное решение Хамовнического суда в судебных инстанциях. "Сдаваться не будем, будем дальше бороться. Будем обращаться в Мосгорсуд, Верховный суд, пока у нас есть время, чтобы вопрос решился в плане жилья", - подчеркнула она.

Напомним, Накануне.RU уже писало о ситуации вокруг общежития на Большой Пироговской улице в Москве, жителей которого без предоставления альтернативной жилплощади принудительно выселяют из-за аварийности здания. На улице рискуют оказаться 54 семьи военных, проработавших более 10 лет в ведомстве. Жители московских общежитий, попавшие под принудительное выселение, 6 марта посетили приемную президента РФ Владимира Путина, которого попросили разобраться в ситуации.