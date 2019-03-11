11 Марта 2019
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В Москве должностному лицу Росморречфлота предъявлено обвинение в получении взятки

В Москве предъявлено обвинение в получении взятки заместителю начальника одного из отделов управления транспортной безопасности Росморречфлота. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

Установлено, что в период с августа 2017 по январь 2018 года обвиняемый в служебном помещении получил от гендиректора одной из коммерческих организаций вознаграждение в размере более одного миллиона рублей в обмен на оказание содействия в проведении мероприятий по аккредитации предприятия, а также непроведение комплексных проверок деятельности последнего.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дела по ч. 6 ст. 291 УК РФ (получение взятки). В свою очередь, взяткодатель привлечён по ч. 5 той же статьи (дача взятки).

Свою вину в инкриминируемом преступлении сотрудник Росморречфлота не признал. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование дела продолжается.

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В Москве должностному лицу Росморречфлота предъявлено обвинение в получении взятки

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Теги: СКР, Росморречфлот, взятка, суд



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