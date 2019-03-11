Глава Росфинмониторинга доложил Путину о сохраняющемся в России теневом обороте денег

В России снижается количество организаций, участвующих в сомнительных операциях, заявил сегодня, 11 марта, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

По словам Чиханчина, на сегодняшний день в поле зрения ведомства находится более двух миллионов организаций и хозяйствующих субъектов, при этом "значительно растёт" их законопослушность.

"Хотел бы обратить внимание, что было Ваше поручение поработать по фирмам‑однодневкам, и здесь как раз график показывает, что совместно с налоговыми органами, правоохранительными органами идёт сокращение до 500 тысяч в год", — подчеркнул глава Росфинмониторинга.

Он также отметил рост законопослушности финансовых организаций, участвующих в антиотмывочной системе.

"Мы на сегодняшний день можем сказать, что порядка 80% финансовых организаций исполняют требования закона очень хорошо, — пояснил Чиханчин. — И, соответственно, растёт количество финансовых организаций, которые в рамках закона сообщают [об операциях, подлежащих обязательному контролю]".

Тем не менее, по его словам, в стране всё ещё сохраняется теневой оборот наличных средств и, более того, наблюдается его смещение из банковского сектора в другие, в частности в торговый.

"Большие, крупные магазины за "наличку" реализуют, а потом начинают её потихонечку продавать не инкассируя, — пояснил глава Росфинмониторинга. — Сейчас мы как раз с Центральным банком, правоохранительными органами работаем в этом направлении".