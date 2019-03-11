Воронежский губернатор Александр Гусев поручил приступить к работе по созданию Большой экологической тропы уже в 2019 году

Оздоровление лесов Воронежской области стало предметом рассмотрения на прошедшем сегодня под председательством губернатора Александра Гусева заседании президиума правительства региона, передает корреспондент Накануне.RU. О результатах реализации в 2018 году дорожной карты по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах Воронежской области и вовлечению в хозяйственный оборот поврежденных и погибших насаждений докладывал руководитель управления лесного хозяйства области Александр Сысоев.

Основная проблема очистки лесов региона связана с нерентабельностью санитарных рубок и рубок ухода и, как следствие, многолетним накоплением в насаждениях сухостойной и валежной древесины. В 2015 году был разработан план мероприятий, направленных на улучшение ситуации, в марте 2017 года утверждена его новая редакция.

По итогам прошлого года санитарно-оздоровительные мероприятия проведены на площади 2,9 тыс. га. Кроме того, на площади 1,1 тыс. га выполнены уходные работы за лесами, в рамках которых также производилась уборка сухостойных деревьев и валежной древесины. 62% из них проведены силами хозяйствующих субъектов по договорам купли-продажи насаждений, 23% – арендаторами лесного фонда по договорам аренды. За счет средств бюджета в размере 18,1 млн. рублей проведены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 450,7 га в пригородной черте Воронежа и в Новохоперском районе. В первоочередном порядке работы велись на участках леса, которые примыкают к населенным пунктам и автомобильным дорогам, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

В 2018 году для контроля за выполнением санитарно-оздоровительных мероприятий государственными лесными инспекторами проведены 22 выездные проверки и более 13 тысяч рейдовых осмотров. 44 человека привлечены к ответственности за нарушение правил лесопользования. За счет средств лесопользователей в постоянное пользование муниципальным учреждениям области с 2015 года переданы четыре лесных участка общей площадью 227 га, в том числе в 2018 году участок площадью 76,3 га в Новоусманском районе.

Для вовлечения в хозяйственный оборот поврежденных и погибших лесных насаждений управлением было организовано проведение аукционов на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений, в том числе для субъектов малого и среднего бизнеса. Из 51 тыс. кубометров древесины, выставленной на торги в 2018 году 9 тысяч представлены поврежденными и погибшими лесными насаждениями. Однако, как добавил докладчик, привлечение инвестиций для вовлечения в оборот таких насаждений малоперспективно, поскольку в современных экономических условиях мелкотоварная и дровяная древесина не представляет интереса для бизнеса.

В рамках Года волонтера управлением лесного хозяйства с мая по октябрь 2018 года были организованы экологические акции по уборке валежника и бытового мусора в лесах области. С участием общественности очищено 303 га лесных площадей. Предполагается, что в 2019 году реализация мероприятий, предусмотренных планом, завершится.

Александр Сысоев подчеркнул, что реализация плана мероприятий позволила за период с 2015 года увеличить объем санитарных рубок и рубок ухода почти в 2 раза по сравнению с предшествующим четырехлетним периодом. За счет бюджетных средств проведена большая работа в пригородных лесах – очищены от сухостоя и валежника 1344,2 га, в том числе на части территории государственного природного заказника областного значения «Воронежская нагорная дубрава». Однако вопрос о поддержании в надлежащем состоянии лесов заказника, который находится в постоянном пользовании у Воронежского государственного лесотехнического университета имени Морозова, остается актуальным. В настоящее время поврежденные и погибшие насаждения в нем составляют около 50% при среднем показателе по области 10%.

Александр Сысоев также сообщил, что по поручению губернатора вопрос о выделении дополнительных средств областного бюджета в размере 6,7 млн рублей на выполнение уходных работ в заказнике в районе СОК «Олимпик» и санатория имени Горького будет рассмотрен департаментом природных ресурсов совместно с департаментом финансов по итогам исполнения областного бюджета за 1 квартал 2019 года.

В 2019 году санитарно-оздоровительные мероприятия пройдут на площади 3 тыс. га. Планируется очистить от валежника и сухостоя 148,6 га на видовых лесных участках, прежде всего, в окрестностях Воронежа, города Лиски, Нововоронежа, продолжается расчистка горельника на площади 247 га в Новохоперском районе. Это бывшие сельхозземли, теперь вошедшие в лесной фонд.

Также Александр Сысоев рассказал, что в текущем году в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» за счет средств федерального бюджета планируется приобретение мульчера для измельчения порубочных остатков и неликвидной древесины, что поможет уменьшить объемы их сжигания в пригородных лесах.

Проректор по науке и инновациям Воронежского государственного лесотехнического университета им. Г.Ф.Морозова Светлана Морковина подтвердила информацию о состоянии Воронежской нагорной дубравы и отметила необходимость проведения дополнительных экологических обследований и многократного увеличения объема лесохозяйственных работ. Особую озабоченность вызывают лесные участки, находящиеся в городской черте и водоохранной зоне. Светлана Морковина пояснила, что без поддержки правительства области университету не обойтись. Также она обратилась за помощью в организации работ по очистке лесов от мусора и привлечении городского населения, общественности к проведению санитарно-оздоровительных акций в пригородных лесах Нагорной дубравы.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил разработать план проведения работ на территории Нагорной дубравы.

Поручение, касающееся проекта «Большая экологическая тропа», губернатор дал заместителю председателя правительства области Виктору Логвинову. " Я думаю, что мы к этому проекту приступим после того, как закончим со второй очередью Центрального парка. Но первоочередные мероприятия, которые можно будет в этом году сделать, чтобы тропа функционировала в безопасном состоянии, прошу взять на контроль и вместе с НКО работу такую в этом году провести", – поставил задачу Александр Гусев.

В ходе обсуждения темы ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий попросил обратить внимание на территорию Ботанического сада, где также сложилась непростая экологическая ситуация. Губернатор поручил увязать концепцию второй очереди реконструкции Центрального парка с развитием Ботанического сада, а также привлечь строительные компании к работе над этим вопросом.