11 Марта 2019
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Губернатор ЯНАО и глава Минтранса РФ обсудили ход реализации "Северного широтного хода — 2"

Проект "Северный широтный ход — 2" представляет стратегическую важность не только для Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), но и для России, заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с главой Минтранса РФ Евгением Дитрихом, которая состоялась сегодня, 11 марта. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы арктического региона.

По словам Артюхова, это "самый долгожданный" из всех находящихся ныне в активной стадии развития проектов.

Как пояснили в пресс-службе губернатора, от "Северного широтного хода — 2" ожидается способствование решению поставленной президентом страны Владимиром Путиным задачи, заключающейся в увеличении грузопотока по Северному морскому пути.

Дмитрий Артюхов(2018)|Фото: правительство.янао.рф

В свою очередь, Дитрих отметил, что в настоящее время данный проект находится на стадии обсуждения и сверок.

"Мы как раз по грузовой базе должны со всеми заинтересованными сторонами прийти к пониманию единых цифр, — пояснил министр. — В дальнейшем, исходя из этих единых цифр, будем проект рассматривать".

глава Минтранса(2018)|Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

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Губернатор ЯНАО и глава Минтранса РФ обсудили ход реализации "Северного широтного хода — 2"

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Теги: Дмитрий Артюхов, Евгений Дитрих, Минтранс РФ, Северный широтный ход — 2, Северный морской путь



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