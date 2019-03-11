Исследование: Лидерами по объему накопления отходов стали Московская область и Москва

Московская область стала лидером по объему накопления отходов, второе место заняла Москва. Такие данные содержатся в исследовании аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza, пишет РБК.

По данным аналитиков, московский регион генерирует более 15% всего мусора в стране.

Жители Подмосковья накапливают 27,53 млн куб. м мусора в год (в среднем 3,63 куб. м на человека), а Москва - 24,1 млн куб. м мусора в год (в среднем 1,91 куб. м на человека).

В своих расчетах аналитики умножили средний норматив накопления (2,18 куб. м ТКО в год на человека) в стране на численность населения (146,8 млн человек). Как отмечается, для перевода нормы накопления с квадратных метров площади на кубические метры с человека использовались данные Росстата по количеству квадратных метров, которое приходится в среднем на одного жителя Московской области, затем они умножались на норму накопления в пересчете на квадратный метр.

При этом столица пока не вошла в перечень пилотов, где пройдет так называемая мусорная реформа, - в Москве действует старый норматив накопления отходов, установленный еще в 2008 году.

Депутат Госдумы Денис Парфенов не удивился полученным компанией результатам исследования. "Ничего удивительного в этом нет. Если посмотреть, как на мировой арене распределяются эти показатели, то увидим, что центр мировой империалистической системы - США - тоже генерирует максимально количество мусора. В этом смысле Москва, как бы я ни любил свой родной город, к сожалению, занимает по отношению ко всей стране похожее положение, которое США занимает по отношению ко всему остальному миру", - прокомментировал он Накануне.RU.

"Москва является центром притяжения финансов, в том числе за счет этого, как следствие, генерирует больше мусора - здесь проводятся крупные стройки, здесь базируется немалая часть объектов промышленного значения, здесь же концентрируется максимальное количество населения, потому и количество мусора максимальное", - согласился парламентарий.

По его словам, Москва должна была бы возглавить список городов в рамках проекта мусорной реформы, суть которой при этом следовало бы изменить. "Если бы у нас было все сделано по уму, Москва должна была бы стать центром пилотного проекта по проведению мусорной реформы, только не в том виде, в котором ее затеяли у нас, когда просто вводятся нормативы по вывозу мусору на человека и исходя из этого назначается дополнительный тариф. Это уже вызывает возмущение на многих территориях", - сказал Парфенов.

Реформу в этом направлении можно было бы провести, сделав ставку на технологии переработки, считает он. "Об этом даже президент несколько вскользь, но упоминал в своем послании. Но я предполагаю, что все будет совершенно иначе. Скорее всего, ставка будет сделана именно на грубую схему выкачивания денег из простых базовых бытовых потребностей населения", - отметил депутат.

Удивление не вызывает тот факт, что Москву и область пока вывели из этого списка, продолжил он. "Но они обязательно туда попадут, потому что это лакомый кусок для того крупного аффилированного с властью бизнеса, который занимается этой реформой. И они, обкатав эту схему на регионах, потом займутся самыми крупными частями страны", - добавил Парфенов.

Как сообщало Накануне.RU, ранее аналитики Finexpertiza подсчитали, что минимальное и максимальное значения тарифов региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов различаются в 26,6 раза. Пересмотр тарифов на вывоз мусора значительно повлиял на инфляцию в начале 2019 г.

Напомним, другая экспертиза показала, что Свердловская, Курганская, Челябинская области попали в число регионов, где риск возникновения "мусорной" напряженности критический.