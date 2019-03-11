На стилиста Сергея Зверева завели административку за одиночные пикеты возле Кремля

Стилист и певец Сергей Зверев (55) опубликовал на своей странице в Instagram фото повестки, которая обязывает его явиться в полицию из-за его одиночных пикетов, проведенных на прошлой неделе – составить протокол об административном правонарушении.

"Что вы думаете по этому поводу???" – спрашивает своих подписчиков Зверев. В комментариях поклонники поддерживают Сергея и пишут, чтобы он ничего не боялся – за ним, мол, правда.

Напомним, на прошлой неделе Зверев протестовал против строительства завода по розливу воды для Китая на Байкале.

"Я против строительства заводов по розливу воды на Озере Байкал!!! А вы против??? Хватит уничтожать природу!!!" – написал Зверев в Instagram под фото с плакатами на фоне Кремля.

Байкал – не просто далекое и красивое озеро для Зверева. Он родился в Бурятии и некоторое время жил недалеко от Иркутска, правда, в возрасте шести лет переехал с матерью в Казахстан.

Между тем, появились первые результаты прокурорской проверки законности строительства завода по розливу воды на Байкале.

Со стороны ООО "АкваСиб" выявлены факты нарушений федеральных законов "Об охране окружающей среды" и "Об отходах производства и потребления". На территории строящегося завода были обнаружены следы розлива нефтепродуктов, по периметру стройплощадки – локальные навалы отходов производства, а разрешение на проведение работ для обустройства траншей для размещения водоводов, выданное администрацией Култукского городского поселения Слюдянского района, на момент проверки не было предоставлено. Как сообщили в пресс-службе губернатора Иркутской области, прокуратура намерена обратиться в суд с требованием приостановить строительство предприятия.