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Политика В бывшем СССР Украина

Ответ на ультиматум? Лидер украинских нацистов заявил, что Порошенко заказал их уничтожение

Один из лидеров украинских нацистов Андрей Билецкий, возглавляющий запрещенный в России "Национальный корпус", заявил, что президент Петр Порошенко заказал физическое давление и уничтожение лидеров его движения после того, как они ему "перешли дорогу".
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Как сообщало Накануне.RU, 9 марта нацисты провели акцию в Киеве, выдвинув Порошенко ультиматум - в течение недели посадить в тюрьму своего давнего и близкого бизнес-партнера - замглавы СНБО Олега Гладковского, уволенного им в связи со скандалом из-за масштабных хищений в "Укроборонпроме", но не привлеченного к ответственности. Акция завершилась столкновениями с полицией у администрации президента. А вечером того же дня нацисты устроили столкновения на митинге Порошенко в Черкассах.

Билецкий сказал, что в ответ Порошенко заказал физическое давление и даже уничтожение лидеров нацистов днепропетровскому криминальному авторитету "Нарику", который финансово обеспечивал процесс объявления "автокефалии" для раскольников. Курировать все это будет замглавы СБУ Виктор Кононенко.

Кроме того, администрация Порошенко начала давить на Госбюро расследований, чтобы оно открыло дело по "Нацкорпусу" как преступной организации. А на мероприятия Порошенко будут сгонять солдат-срочников, чтобы провоцировать столкновения и дискредитировать нацистов, подчеркнул Билецкий.

Он добавил, что скандальный сайт "Миротворец", куда начали заносить участвовавших в последних беспорядках нацистов, "превратился в политическую помойку в интересах режима Порошенко".

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Ответ на ультиматум? Лидер украинских нацистов заявил, что Порошенко заказал их уничтожение

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Теги: Украина, Петр Порошенко



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