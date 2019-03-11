В Ноябрьске две "скорых" и две пожарные машины застряли в снегу

Жители Ноябрьска в социальных сетях публикуют видео с застрявшими в снегу каретами "скорой помощи" и пожарными машинами. Транспорт не смог проехать по двору улиц Мира и Школьная, передает корреспондент Накануне.RU.

Во двор сначала заехали две скорые, следом за ними - пожарные машины. Все они увязли в сугробах.

"Современная интерпретация сказки "Репка": внучка за бабку, бабка за дедку...", - иронизируют жители в соцсетях.

Напомним, это не первый случай, когда машины "неотложки" застревают во дворах города.