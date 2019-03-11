Дом в Магнитогорске, где в результате взрыва произошло обрушение подъезда, признали пригодным для проживания

АО "Магнитогорский ГИПРОМЕЗ" по итогам инженерно-строительной экспертизы признало пригодным для проживания дом в Магнитогорске, где в результате взрыва произошло обрушение подъезда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

"В заключении значится, что конструкции находятся в работоспособном состоянии, а здание пригодно для дальнейшего проживания", - отметили в мэрии.

Теперь документы будут переданы на госэкспертизу. Если заключение экспертов будет утверждено, то будут выполнены мероприятия по капитальному ремонту и благоустройству дворовой территории. Решение будет озвучено до 1 апреля.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.

Было принято решение о расселении жителей седьмого и восьмого подъездов. Позднее президент России Владимир Путин поручил полностью расселить дом. Правительство РФ выделило из резервного фонда 500 млн руб. на расселение дома в Магнитогорске. Еще 300 млн руб. направит Магнитогорский металлургический комбинат. 100 млн руб. будет выделено из бюджета Челябинской области.

Комиссия правительства РФ по развитию жилищного строительства выделила Челябинской области земельный участок под строительство дома для жителей, пострадавших в результате взрыва газа 31 декабря. Земельный участок площадью 0,8 га находится по улице Грязнова рядом с пострадавшим домом.