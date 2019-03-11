В Челябинске "официальному дилеру" Минского автомобильного завода грозит крупный штраф

В Челябинске УФАС выдало предупреждение "официальному дилеру" Минского автомобильного завода ООО "Миравтотехники", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Компания на своем сайте указала, что является официальным дилером по реализации автотехники Минского автомобильного завода. Однако в УФАС обратилось ООО "МАЗ-РУС", которое является официальным дистрибьютором Минского автомобильного завода в Российской Федерации.

УФАС установило, что челябинская компания является официальным сервисным партнером, а не официальным дилером по реализации автотехники завода.

УФАС потребовало от ООО "Миравтотехники" до 15 апреля удалить информацию с сайта. Если предупреждение не будет исполнено, компании грозит штраф в размере до 500 тыс. руб.