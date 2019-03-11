Замглавы Екатеринбурга может уйти в отставку в ближайшее время

Вопрос увольнения Анатолия Гагарина с поста замглавы Администрации Екатеринбурга по вопросам внутренней политики может решиться в ближайшее время, сообщили Накануне.RU источники в мэрии.

Напомним, основные претензии к чиновнику заключаются в том, что устроившись на муниципальную службу, он формально остался соучредителем трёх коммерческих предприятий (в частности ООО "Повестка дня" — газета, учреждённая Гагариным). В результате прокуратура вынесла представление с претензиями к его деятельности.

По информации источников, глава уральской столицы Александр Высокинский пригласил своего подчинённого на разговор сегодня, 11 марта.

Сослуживцы вице-мэра утверждают, что он сначала написал заявление об увольнении по собственному желанию, но потом отозвал его.

Слухмейкеры прочат на место Гагарина главу горизбиркома Илью Захарова, а также не исключают, что его место займёт советник Высокинского, политолог Екатерина Кузёмка, которая якобы ещё недавно собиралась въехать в кабинет бывшего заместителя мэра по организации значимых общероссийских и международных мероприятий (эта должность теперь называется вице-мэр по внутренней политике) Сергея Тушина, а теперь "нацелилась" на кабинет, некогда занимаемый "серым кардиналом" горадминистрации Владимиром Тунгусовым.

Как сообщили Накануне.RU в информационно-аналитическом департаменте городской Администрации, в настоящее время в отношении Гагарина проводится "стандартная процедура проверки", в соответствии с законодательством об обращении граждан или организаций.

"По окончании проверки её результаты будут сообщены всем представителям СМИ", — говорится в сообщении.

Сам вице-мэр отказался давать комментарии "до среды".