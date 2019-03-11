Вартовчане привезли награды с соревнований в Брянске и Тобольске

Спортсмены из Нижневартовска получили награды на различных соревнованиях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

В Брянске с 26 февраля по 3 марта прошли чемпионат и первенство России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В различных категориях участники из Нижневартовска получили I, II, III места. В Сургуте с 1 по 3 марта состоялись чемпионат и первенство по плаванию в зачет Параспартакиады Югры. Вартовчане получили два первых, два вторых и четыре третьих места. В Пойковском 1 – 4 марта прошло первенство УрФО по спортивной борьбе (вольная борьба) среди юниоров до 21 года (1999-2001 г.р.). Двое участников из Нижневартовска получили II и III место.

В Тобольске с 27 февраля по 2 марта прошел Кубок Тюменской области по мини-футболу среди юношей 2009-2010 г.р. По итогам соревнований сборная Нижневартовска заняла III место.