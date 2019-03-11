11 Марта 2019
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Общество Приволжский ФО Пермский край

Заместитель министра строительства Пермского края поскользнулась и получила травму

Заместитель министра строительства и архитектуры Пермского края Фаина Минх сегодня получила травму: по пути на работу замминистра поскользнулась и упала на перекрестке улиц Куйбышева и Петропавловская, передает корреспондент Накануне.RU.

Факт получения травмы подтвердили в краевом минстрое.

Уточнить состояние Фаины Минх не удалось - поскольку эти сведения относятся к врачебной тайне. Однако, как сообщает "Ъ-Прикамье", у нее был диагностирован перелом ребер. По информации издания, заместитель министра доставлена в больницу.

Отметим, что ранее пермяки неоднократно жаловались на гололед. За минувшую неделю травмы получили свыше 150 человек. Прокуратура края в настоящий момент проверяет насколько своевременно коммунальщики проводят противогололедные мероприятия, очистку кровель домов, расчистку тротуаров, автомобильных дорог и придомовых территорий от снега и наледи.

Каждому факту травматизма будет дана правовая оценка.

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Заместитель министра строительства Пермского края поскользнулась и получила травму

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Теги: травма, гололед, Фаина Минх



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Ранее 11.03.2019 10:59 Мск В Перми за неделю от гололеда пострадали больше 150 человек

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