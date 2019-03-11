Песков: Ни в Кремле, ни в правительстве не выступают за ограничение свободы Интернета

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал митинг "За свободный интернет", прошедший 10 марта.

Напомним, после принятого в первом чтении законопроекта об "автономном Рунете" на улицы городов вышли недовольные пользователи – пока только в Хабаровске, Воронеже и Москве. В столице численность превысила 5 тыс. человек – полиция насчитала 6,5 тыс., другие организации называли максимальную цифру в 15 тыс.

По словам Пескова, активисты не понимают суть законодательной инициативы о "суверенном рунете".

Пресс-секретарь пояснил, что законопроект направлен на то, чтобы обеспечить "жизнеспособность Интернета в условиях потенциальных агрессивных действий в киберпространстве по отношению к России".

Он отметил, что ни авторы законопроекта, ни в администрации президента, ни в правительстве не выступают за ограничение свободы всемирной сети, сообщает "Интерфакс".

В марте 2019 года президент Владимир Путин сообщил, что угроза отключения России от мирового интернета реальна, поскольку невозможно предсказать действия других стран. По этой причине, отметил Путин, России необходимо создавать независимые сегменты Сети.