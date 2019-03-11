11 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Тимошенко потребовала, чтобы Порошенко снялся с выборов

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что действующий президент Петр Порошенко - преступник и должен снять свою кандидатуру с президентских выборов после того, как стало известно о масштабных хищениях в "Укроборонпроме". По ее мнению, это необходимо, так как объявить импичмент президенту невозможно.
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"Сегодня такой воли ни в парламенте, ни в генпрокуратуре, ни в Верховном суде нет. Потому что большинство в парламенте - это подельники, генпрокурор - это кум, а Верховный суд создан как карманная структура действующего президента", - сказала она на согласительном совете.

Так как недавно Тимошенко заявила, что начинает процедуру импичмента Порошенко, то она фактически признала свое поражение.

В свою очередь, председатель "Блока Петра Порошенко" в Раде Артур Герасимов обвинил Тимошенко в том, что у нее в штабах "сидят российские кураторы", поэтому она должна сама сложить мандат.

Ранее Порошенко оригинально оправдался тем, что "крали все", причем все годы независимости.

Напомним, Тимошенко сейчас незначительно опережает в рейтинге Порошенко, и они, судя о опросам, будут бороться за выход во второй тур. Возглавляет рейтинг шоумен Владимир Зеленский.

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Тимошенко потребовала, чтобы Порошенко снялся с выборов

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко



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