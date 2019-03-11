11 Марта 2019
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В "Уральских авиалиниях" рассказали подробности посадки в Баку из-за записки о "бомбе"

На борту самолёта "Уральских авиалиний", который экстренно сел в Баку из-за сообщения о бомбе, идёт досмотр. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании, посадка выполнена благополучно.

"При выполнении рейса U6-1116 Бахрейн-Домодедово экипаж получил информацию о возможных посторонних предметах на борту. Экипаж запросил посадку в ближайшем аэропорту следования в Баку для выполнения дополнительного досмотра в целях обеспечения безопасности", - добавили в пресс-службе "Уральских авиалиний".

Telegram-каналы также сообщали, что в туалете нашли записку, где говорилось, что в самолёте находится бомба.

Ранее, напомним, аналогичный инцидент произошел с самолетом компании "Аэрофлот" - пассажир, летевший из Сургута в Москву, передал экипажу требование об изменении курса на Афганистан. Командир принял решение посадить самолет в Ханты-Мансийске, якобы для дозаправки перед долгим полетом в Афганистан, после посадки "террорист" был задержан спецслужбами. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

"Уральские авиалинии" - один из крупнейших перевозчиков России, базируется в екатеринбургском "Кольцово".

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В "Уральских авиалиниях" рассказали подробности посадки в Баку из-за записки о "бомбе"

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Теги: екатеринбург, уральские авиалинии, Кольцово, пассажиры, инцидент, баку, бомба



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