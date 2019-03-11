Ослепляющее оружие в России может быть адаптировано для гражданских целей

Система визуально-оптических помех "Филин", созданная на заводе холдинга "Росэлектроника" в Петербурге, уже установлена на кораблях российского ВМФ, действующих в Западной Атлантике. На днях были показаны кадры её испытаний.

"Филин" способен в ночное и сумеречное время нейтрализовывать прицелы, дальномеры, приборы ночного видения и системы наведения противотанковых управляемых ракет на дальностях до 5 км. Не только навести оружие, но даже посмотреть в сторону носителя такой системы невозможно – добровольцы, пытавшиеся сделать это, отмечали тошноту, головокружение и галлюцинации. При этом, в отличие от западных аналогов, мощное световое излучение "Филина" ослепляет без фатальных последствий для зрения. В перспективе также возможно создание установки, способной ослеплять противника не только ночью, но и днём.

О создании другой системы лазерного оружия, позже получившей название "Пересвет", ранее рассказывал лично президент РФ Владимир Путин в своём послании к Федеральному Собранию. Первые такие комплексы также уже поступили в войска.

Аналоги "Филина" есть на вооружении не только российских или американских, но и китайских вооружённых сил. Более того, в мае прошлого года НОАК, возможно, применяла лазерное оружие против ВВС США. По данным Вашингтона, вблизи китайской базы в Джибути несколько раз происходили инциденты с ослеплением американских самолётов лазерами.

Военный эксперт Юрий Лямин в беседе с Накануне.RU отметил, что из репортажа "Звезды" об испытаниях "Филина" не следует, что это оружие абсолютно новое, собственно, аналогичные системы есть у Китая и других стран. Эксперт напомнил, что китайцы уже много лет ставят лазерную систему для нейтрализации приборов обнаружения и наведения противника и ослепления их операторов на танки Тип 99. Насколько можно понять, главным отличием "Филина" от иностранных аналогов заявляется то, что она только временно слепит противника без фатальных последствий для зрения. На кораблях "Филин" может использоваться, например, для ослепления БПЛА.

Возможность ставить оптические помехи без необратимого вреда для зрения может быть связана с перспективной адаптацией "Филина" для гражданских нужд, например, охраны объектов. При этом, перспективу использования такого оружия правоохранителями на публичных акциях эксперт поставил под сомнение.

Что касается сравнения с "Пересветом", то о нём пока что немногое известно, но судя по размерам, он намного мощнее.