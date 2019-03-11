Пермь и Березники станут "умными городами"

Минстрой включил Пермь и Березники в программу "Умный дом". Всего для участия в проекте поступила 41 заявка из 27 регионов, из них требованиям проекта соответствует лишь половина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Заместитель главы министерства по цифровому развитию Андрей Чибис заявил, что после оценки первой волны заявок стало очевидно, что далеко не все города в состоянии выполнить те задачи, которые стоят перед ними. В список городов-пилотов, помимо Перми и Березников, вошли Обнинск, Калуга, Нижний Новгород, Саров и Сатка. Соглашения о реализации проекта будут подписаны до конца месяца.

По словам губернатора Прикамья Максима Решетникова, там, где "умные" технологии уже используются, повышается уровень безопасности и комфорта.

"По внедрению новых сервисов Пермский край – один из первых в России. Мы уже тестируем "умный свет" на одной из центральных улиц Перми. Если мы увидим, что "Умный дом" реально позволяет решать вопросы безопасности, этот сервис также получит широкое распространение", - сказал Решетников.

В рамках федерального проекта будут внедряться передовые цифровые и инженерные решения в городской и коммунальной инфраструктуре. Решение о включении в федеральную программу принято после рассмотрения дорожной карты проектов "Умный город-Пермь" и "Умный город-Березники", направленных министерством информационного развития и связи Пермского края в министерство строительства и ЖКХ РФ.

"Ряд "умных" систем позволяет обеспечить безопасность жителей, помогает бороться с несанкционированными свалками, упрощает кадастровый учёт", - сказал министр связи и информразвития Пермского края Игорь Никитин.

В рамках пилотного проекта в микрорайоне Любимов в Березниках установлено 300 светодиодных LED-светильников взамен проектных светильников с газоразрядными лампами. "Умный свет" позволит достичь экономии электроэнергии на 46%.

Второе направление проекта ― модернизация тепловых пунктов и диспетчеризация социальных объектов. Сейчас система регулирования передачи информации по ресурсам воды, тепла, электричества внедрена во всех 99 соцучреждениях города. Совместно с компанией "Ростелеком" проведена реконструкция всех узлов подачи ресурсов. По прогнозу экспертов, экономия составит более 20 млн рублей ежегодно.

В городе также по рекомендации полиции в криминальных районах установлено 82 камеры видеонаблюдения. Они переданы на баланс министерства транспорта края – это позволит, в частности, контролировать вывоз твёрдых бытовых отходов. Также системой видеонаблюдения по периметру зданий оснащены все детские сады города. Видеоматериал выводится на экраны ЧОПа.

Ещё одним новшеством в рамках проекта стало внедрение системы контроля газов. Сейчас в рамках проекта установлено 37 сейсмодатчиков. Данные системы передаются в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС). В том случае, если где-то фиксируется превышение нормы, можно оперативно отреагировать.