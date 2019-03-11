Представитель певицы Началовой прокомментировал "экстренную госпитализацию" артистки: "Юля стерла ногу"

Представитель певицы Юлии Началовой прокомментировала слухи о госпитализации артистки.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что 38-летняя Юлия была госпитализирована в Москве и, якобы, находится в крайне тяжелом состоянии.

Вот что рассказала пиар-менеджер артистки Анна Исаева: "С артисткой все благополучно. Пользуясь временным затишьем в съемках масштабного шоу, в котором она принимает участие, Юлия проходит общее обследование организма в одной из клиник Москвы. Как известно, несколько лет назад у Юлии диагностирована подагра. Лечением этого заболевания она перманентно занимается. В связи с этим, на днях, она прошла обследование у известного доктора в Риме. Кроме того, как любой современный человек, она поддерживает свой организм, особенно в весенний период. Сейчас, после больших физических нагрузок, полученных в результате долгих съемок (и ношения каблуков) Юлия попала в небольшую неприятность – она стерла ногу. В результате ей потребовались лечение, отдых и поддержка тонуса. Поэтому сейчас Юлия продолжает обследование у русских врачей" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Исаева попросила не атаковать телефоны близких Началовой и ее менеджмента.