Снегопад помешал футболисту забить в пустые ворота в чемпионате Германии

Хозяева проигрывали со счетом 0:2, и на 33-й минуте возможность отыграть один мяч появилась у полузащитника Генки Харагути, пишет eurosport.ru. Японец выиграл забег за мячом у защитника, обыграл вратаря и ударил по пустым воротам.

Мяч был отправлен точно в цель, но в тот день в Ганновере был сильный снегопад. Харагути не учел при ударе силу трения, и мяч остановился буквально в сантиметрах от линии ворот. После чего его подобрал защитник "Байера".

Из-за сильного снегопада матч в первой половине игры несколько раз прерывали.

While we wait for things to continue... a big shoutout to the grounds crew today, who are working very hard to keep the pitch playable! 👏♥ pic.twitter.com/PvEfBpEiuY