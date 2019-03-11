11 Марта 2019
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Спорт За рубежом

Снегопад помешал футболисту забить в пустые ворота в чемпионате Германии

В чемпионате Германии по футболу снег украл гол у игрока "Ганновера". Эпизод произошел в домашнем матче с "Байером" (2:3).

Хозяева проигрывали со счетом 0:2, и на 33-й минуте возможность отыграть один мяч появилась у полузащитника Генки Харагути, пишет eurosport.ru. Японец выиграл забег за мячом у защитника, обыграл вратаря и ударил по пустым воротам.

Мяч был отправлен точно в цель, но в тот день в Ганновере был сильный снегопад. Харагути не учел при ударе силу трения, и мяч остановился буквально в сантиметрах от линии ворот. После чего его подобрал защитник "Байера".

Из-за сильного снегопада матч в первой половине игры несколько раз прерывали.

На поле убирали выпавшие осадки и расчищали разметку, после чего игру возобновляли. К первому тайму арбитр добавил шесть минут.

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Снегопад помешал футболисту забить в пустые ворота в чемпионате Германии

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Теги: Ганновер, Байер, снегопад, гол, Генки Харагути



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