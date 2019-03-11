Полиция Екатеринбурга задержала юношу, который открыл стрельбу из пистолета в пробке

Полиция Екатеринбурга задержала юношу, который 5 марта в автомобильной пробке открыл стрельбу из пневматического пистолета и повредил заднее и боковое стекло соседней машины Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, подозреваемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

"Сам молодой человек пояснил, что не хотел причинить вред и весь инцидент является следствием неудачной шутки. С его слов, двигаясь в "пробке" на своей машине, он заметил своего знакомого, который ехал на пассажирском месте в соседнем авто. Перекинувшись парой слов со своим знакомым, он снова вернулся за руль и проехал вперед. Во время следующей остановки на светофоре задержанный увидел, что его знакомый выходит из машины с битой в руках. Решив, что он хочет подшутить над ним, подозреваемый в ответ достал имевшийся у него пневматический пистолет с намерением припугнуть приятеля. Выйдя из машины, он направил оружие в сторону друга и дважды выстрелил. В результате одна пуля попала в молодого человека, другая выбила стекло в соседнем автомобиле. Испугавшись, стрелок сел в машину и скрылся", - рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

В отношении молодого человека возбуждено и расследуется уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. До решения суда он будет находиться под подпиской о невыезде.