Главам районов в Челябинске напомнила о необходимости своевременно вывозить снег

В Челябинске главам районов напомнила о необходимости своевременно вывозить снег и чистить крыши. Об этом на аппаратном совещании заявила первый заместитель главы администрации города Наталья Котова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

"Возникают ситуации, когда коммерческие организации убирают снег с прилегающей территории, но не вывозят. Районы должны координировать эти вопросы, чтобы кучи не лежали. Тоже самое касается управляющих компаний и дворов", - подчеркнула Котова.

В администрации отметили, что уборка и вывоз снега идут в графике.

Также подрядчикам и УК поручили своевременно посыпать пешеходные дорожки из-за гололеда и чистить крыши, чтобы не было сосулек.