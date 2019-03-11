Найдены "черные ящики" разбившегося в Эфиопии Boeing

На месте падения самолета авиакомпании Ethiopian Airlines обнаружены бортовые самописцы, об этом сообщили в руководстве авиаперевозчика.

"Черные ящики" будут направлены на экспертизу, передает "Интерфакс".

Напомним, 10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines выполнял рейс в кенийский Найроби и потерпел крушение.

В результате крушения эфиопского "Боинга" никто не выжил. На борту находились 157 человек, из которых 149 человек являлись иностранными гражданами 35 государств, а также 8 членов экипажа. При крушении самолета погибли трое граждан России.