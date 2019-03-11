Увольняется уже третья помощница Меган Маркл – герцогиню винят в "тяжелом характере"

Не прошло еще и года с тех пор, как Меган Маркл (37) стала полноправным членом британской королевской семьи, а у нее уже увольняются сотрудники. Причем – массово.

Сначала уволилась личный помощник Меган Мелисса Туабти, проработавшая на этой должности всего полгода. Секретарь герцогини Сассекской Саманта Коэн собирается покинуть свой пост сразу после рождения у Меган и принца Гарри (34) ребенка (предположительно, это произойдет в апреле или мае этого года). И вот еще новость: личный секретарь звезды сериала "Форс-мажоры" Эмми Пикерилл тоже подает в отставку. Правда, и она уйдет только после рождения первенца пары.

Герцог и герцогиня Сассекские вот-вот должны переехать в коттедж Фрогмор в Виндзоре, где, вероятно, будут проводить значительное время после появления ребенка. Предположительно, на это время Меган уйдет "в декретный отпуск" и в это время подберет себе новых помощников.

Источники сообщают, что Меган и Эмми, якобы, расстаются чуть ли не подругами, и будут и в дальнейшем общаться. Однако, светские обозреватели считают, что у герцогини тяжелый характер, к которому добавилась и беременность, и ее перепады в настроении и поведение готовы терпеть не все. Говорят, что Меган слишком требовательна к своему персоналу и при этом многие ее пожелания граничат с капризами.