Губернаторская резиденция решила не вмешиваться в проблемы Высокинского с "политическим" замом

Два года потребуется, чтобы объективно оценить работу Александра Всыокинского на должности мэра Екатеринбурга - об этом заявил на встрече с журналистами вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. Также он прокомментировал проблемы и вице-мэра Анатолия Гагарина, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам Бидонько, за шесть месяцев работы нового главы администрации областной столицы нельзя составить полную картину уровня его компетенции, поскольку ряд проблем муниципалитета накапливались ещё при мэре Аркадии Чернецком, например, вопросы уборки снега и наведения чистоты на улицах.

"Грязь в городе - вопрос "с бородой", тянущийся годами, - считает вице-губернатор. - Чтобы изменить ситуацию, нужен комплексный подход, прежде всего, в вопросах финансирования, которое необходимо увеличивать. Я вижу понимание в этом вопросе со стороны городской власти".

Высокинского вице-губернатор охарактеризовал как "сильного, грамотного специалиста с многолетним опытом работы", а о первых результатах работы новой команды мэра предложил судить через два года, когда муниципальные чиновники проявят себя в полной мере.

Очевидно, у Бидонько есть на то основания, ведь Екатеринбургу предстоит провести в 2023 году летнюю Универсиаду (в этом уже почти нет сомнений) и отпраздновать своё 300-летие: такие мероприятия принесут миллиардные вливания в городскую казну из федерального и регионального бюджетов, что не может не сказаться на положительном имидже города: первые поступления денег начнутся как раз через два года.

Вместе с тем, Бидонько не стал комментировать разговоры о якобы наметившимся разладе внутри команды Высокинского, где, по слухам, собираются уволить вице-мэра по внутренней политике Анатолия Гагарина.

"Спрашивать надо в мэрии, мы эти вопросы не регулируем точно", - подчеркнул "политический" вице-губернатор, не исключив, что областное руководство может дать "дружеский совет" Высокинскому по поводу его команды, если он сам того захочет.

Напомним, якобы к Гагарину есть вопросы у прокуратура из-за того, что после его трудоустройства на муниципальную службу он должным образом не прекратил участие в деятельных коммерческих организаций.