В Прикамье из резервного фонда выделят 15 миллионов рублей на лечение рака у детей

В Прикамье на лечение детей с онкозаболеваниями из резервного фонда будет выделено 15 млн руб. Оперативно подготовить проект постановления поручил губернатор Пермского края Максим Решетников. В ближайшее время он будет подписан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Вопрос поддержки семьям, в которых у детей был выявлен рак на ранних стадиях, был поднят в феврале во время совещания по развитию онкопомощи в регионе. По информации краевого Минздрава, рак головного мозга был выявлен у нескольких детей. Развитие заболевания можно предотвратить при проведении протонной терапии, которая не оказывается на территории региона. Высокотехнологичное лечение проводится в Санкт-Петербурге.

Министр здравоохранения Оксана Мелехова сообщила, что шансы на выздоровление при проведении такого лечения очень высоки. Протонная терапия обладает минимальным разрушающим действием на растущие здоровые ткани, но в то же время позволяет значительно увеличить дозу радиации, подаваемую непосредственно в опухолевую клетку.

"Эффективность лечения протонами опухолей головного мозга в ряде случаев достигает 90%", - подчеркнула министр.

Однако данный вид лечения не входит в программу обязательного медицинского страхования и не оказывается на территории России бесплатно. После того, как регион выделит деньги, дети смогут отправиться на лечение.

Как сообщало Накануне.RU, власти Прикамья стремятся сократить смертность от онкологических заболеваний и сердечно-сосудистых болезней. Напомним, по поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова онкология включена в одно из приоритетных направлений работы краевого минздрава. В течение года в Прикамье будет открыто семь межрайонных онкоцентров. В каждом филиале будет работать штатный онколог, который будет заниматься не только работой с текущими онкологическими пациентами, но и ранним выявлением заболевания и подтверждением диагноза.

До конца года в регионе начнут работу 217 кабинетов раннего выявления онкологических заболеваний.