В Тюмени рабочего закрутило в устройстве для смешивания торфяного субстрата

28-летнего инженера-механика крестьянского фермерского хозяйства "Плодовое"судят за тяжелые травмы, которые получил его подчинённый, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

21 сентября 2018 года инженер без вводного, первичного инструктажа допустил механизатора к работе с неисправным устройством по смешиванию торфяного субстрата с отключенным защитным механизмом. Во время работы в устройство упал полиэтиленовый мешок из-под торфа. Работник попытался достать его рукой, но зацепился рукавом о мешалку. Его полностью закрутило в емкость, из-за чего он получил тяжелые травмы.

Дело ушло в суд.