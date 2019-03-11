Варфоломей объявил себя наследником римских пап

Константинопольский патриарх Варфоломей объявил себя наследником римских пап и единоличным главой православного мира. Как сообщает греческое издание "Ромфея", об этом говорится в ответе Варфоломея предстоятелю Албанской Церкви архиепископу Тиранскому и всея Албании Анастасию, который ранее отказался признавать решение Фанара о легализации украинских раскольников, о чем направил Варфоломею послание.

Глава Фанара заявил, что святые отцы "возложили на трон [императора] Константина всем известную всесвященную и страшную его надграничную ответственность", а первенство Константинополя было всегда и ни у кого не вызывало никаких вопросов. Это не является правдой, поскольку первенство чести в православии никогда не означало единоличной власти. Кроме того, можно заметить, что Варфоломей выводит свои претензии на всемирную власть из статуса столицы империи, а он был утрачен еще в XV веке.

Также Варфоломей сослался на документ Фанара 1663 года, где сказано, что ранее преимущество имел папа римский, а теперь Константинопольский патриарх, который будто бы выносит окончательные решения по всем вопросам.

Эта позиция Варфоломея свидетельствует о его "восточном папизме", в котором его обличает РПЦ. Сам он с этим не согласен, но исповедует именно то учение пап, которое привело к выделению ими из единой тогда Церкви своей собственной церкви. Она стала называться католической и, в отличие от остального христианского мира, управляться из одного центра - Рима. Фактически Варфоломей объявил себя преемником как пап, так и их учения.

Напомним, объявление Варфоломеем себя начальником всего православного мира впервые произошло в сентябре прошлого года.