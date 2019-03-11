В Прикамье "скорые" продолжают застревать в сугробах

Медицинские работники выталкивали машину "Скорой помощи", застрявшую в снегу в Березниках Пермского края. Жители двора на ул. Юбилейной опубликовали фото инцидента, передает корреспондент Накануне.RU.

О буксировке карет из-за сугробов сообщали работники пермских "скорых". Только за февраль машины 25 раз приходилось вытаскивать из сугробов.

Жители Березников тоже пеняют на плохую работу управляющих компаний, отвечающих на уборку дворов. По их словам, машины регулярно застревают в снегу.