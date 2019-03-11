11 Марта 2019
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Общество Пермский край

В Прикамье "скорые" продолжают застревать в сугробах

Медицинские работники выталкивали машину "Скорой помощи", застрявшую в снегу в Березниках Пермского края. Жители двора на ул. Юбилейной опубликовали фото инцидента, передает корреспондент Накануне.RU.

О буксировке карет из-за сугробов сообщали работники пермских "скорых". Только за февраль машины 25 раз приходилось вытаскивать из сугробов.

скорая помощь, сугробы, застряла в снегу(2019)|Фото: vk.com/chp_berezniki

Жители Березников тоже пеняют на плохую работу управляющих компаний, отвечающих на уборку дворов. По их словам, машины регулярно застревают в снегу.

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В Прикамье "скорые" продолжают застревать в сугробах

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Теги: скорая помощь, снегопад,



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Ранее 04.03.2019 10:40 Мск "Скорые" спасают друг друга. На Урале из-за плохой очистки дворов машины медиков застревают в сугробах

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