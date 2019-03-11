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В закон "О полиции" хотят внести изменения: оповещать о задержании можно будет любых родственников

В "Единой России" предложили изменить закон "О полиции". Депутат Госдумы от "ЕР" Александр Хинштейн полагает, что при задержании гражданин должен иметь право оповестить любых родственников - а не только близких.

Парламентарий уже разработал законопроект о расширении круга лиц, которым может позвонить задержанный. Сейчас можно звонить отцу, матери, сыну, дочери, брату, сестре, дедушке, бабушке, а также невесте. Как считает Хинштейн, каждый должен быть вправе сообщить о своем задержании любому родственнику.

полиция, Госдума(2018)|Фото: Накануне.RU

Также депутат предлагает предлагает обязать полицию сообщать о проникновении ее сотрудников на земельные участки, принадлежащие гражданам, в их отсутствие: на это предполагается отвести 24 часа. Александр Хинштейн уточнил, что законопроект будут обсуждать на заседании экспертно-консультативного совета "Единой России" 18 марта. И если он будет поддержан, его направят в Госдуму, пишет Infox.ru со ссылкой на "Парламентскую газету".

Как сообщало Накануне.RU, недавно в МВД зафиксировали резкий кадровый голод из-за пенсионной "реформы".

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В закон "О полиции" хотят внести изменения: оповещать о задержании можно будет любых родственников

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Теги: полиция, задержания, МВД, закон



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