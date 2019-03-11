Самолёт "Уральских авиалиний" экстренно сел в Баку из-за сообщения о бомбе

Пассажирский самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", который летел из Бахрейна в Москву, экстренно сел в Баку. Об этом сообщают сразу несколько Telegram-каналов. Перед посадкой судно кружило в воздухе определённое время, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Из Бахрейна Airbus А321 вылетел два часа назад, через три часа он должен был приземлиться в Домодедово. По пока не установленным причинам, экипаж самолета запросил посадку в Баку и уже приземлился там", - пишет ТАСС.

В пресс-службе авиакомпании пока не комментируют данный инцидент.

Telegram-каналы также сообщают, что в туалете нашли записку, где говорилось, что в самолёте находится бомба.

Ранее, напомним, аналогичный инцидент произошел с самолетом компании "Аэрофлот" - пассажир, летевший из Сургута в Москву, передал экипажу требование об изменении курса на Афганистан. Командир принял решение посадить самолет в Ханты-Мансийске, якобы для дозаправки перед долгим полетом в Афганистан, после посадки "террорист" был задержан спецслужбами. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

"Уральские авиалинии" - один из крупнейших перевозчиков России, базируется в екатеринбургском "Кольцово".