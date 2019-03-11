Глава ФАС: Россияне переплачивают за ЖКХ более чем в два раза

Россияне по большинству жилищно-коммунальных услуг переплачивают более 100% их себестоимости, заявил глава ФАС Игорь Артемьев.

"Все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам, – это все чушь собачья", – сказал Артемьев в интервью программе "Поздняков" на телеканале НТВ.

Глава ФАС пояснил, что около трех четвертей российских регионов откровенно переплачивают за услуги ЖКХ, четверть, наоборот, недоплачивают, а тарифы в них заниженные.

По его словам, тарифное "хулиганство" происходит на уровне субъектов и органов местного самоуправления, куда ФАС "трудно дотянуться".

Ведомство подготовило законопроект об основах тарифного регулирования, который сейчас проходит согласование в правительстве.

Как сообщало Накануне.RU, в ФАС не поддержали индексацию тарифов ЖКХ дважды в 2019 году. По словам главы ведомства Игоря Артемьева, в 2/3 регионов тарифы и без этого выше экономически обоснованного уровня.

Ранее министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил, что регионам необходимо передать право устанавливать пределы роста стоимости коммунальных услуг.

По его мнению, для достижения баланса между качеством и стоимостью коммунальных услуг необходимо трансформировать нынешнюю систему: право на установление конкретных размеров индексов роста платы передать регионам, а на федеральном уровне оставить обязанность установления правил расчета этих индексов.