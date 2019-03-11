Возмущенные тюменцы штурмуют расчетные центры и призывают не платить за ЖКХ

Тюменские расчетные информационные центры штурмуют возмущенные горожане, недовольные цифрами в коммунальных платежках. Фотографии и видеозаписи очередей они публикуют в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Тюменцы возмущаются некорректными данными в квитанциях: одним насчитали тариф за непрописанных людей, другим в два раза повысили стоимость отопления.

"Цифры берут неизвестно откуда. Никто и ничего объяснить не может! Написали вместо троих шесть человек, попросили справку из паспортного в подтверждении принести, в паспортном сказали, что они прекрасно сами могут их базу посмотреть. Дурдом! Они работают через одно место, а ты потом бегай и доказывай, справки собирай", - выразила негодование тюменка Татьяна.

"Насчитали мусор за двоих, собственник один, а прописано 0. Как считают?" - поддержал возмущение тюменец Александр.

Некоторые жители города и вовсе предлагают отказаться от платы за ЖКХ, пока не снизят тарифы.

Отметим, что ранее жители Тюмени уже сталкивались с некорректным начислением за ЖКХ. За вывоз мусора в январе тюменцы получили квитанции с неверно указанным числом проживающих. В пресс-службе энергосбытовой компании "Восток", которая производит начисление платы за обращение с ТКО, объясняли случившееся сбоем при обработке баз данных.

Напомним, 24 января губернатор Тюменской области Александр Моор опубликовал решение относительно поправок в "мусорную" реформу. Новый тариф по 5,04 рубля к квадратного метра жилья - был отметен, теперь плата тюменцам начисляется по количеству проживающих: для жителей многоквартирных домов тариф составляет 139,06 руб., для индивидуальных жилых - 119,24 руб. с человека в месяц.