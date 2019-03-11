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В России отпразднуют 150-летие таблицы Менделеева. "А лучше бы у нас просто перестали гробить науку"

Периодическая система химических элементов, более известная как "таблица Менделеева", в этом году "празднует" свое 150-летие. И теперь, спустя полтора века, международная организация ЮНЕСКО проведет голосование, чтобы официально присвоить таблице имя русского ученого. Об этом в эфире "Говорит Москва" рассказал замдекана химического факультета МГУ Игорь Родин.

Историк Евгений Спицын в беседе с Накануне.RU напоминает, что по легенде идея таблицы пришла во сне к Менделееву, а вот ЮНЕСКО, скорее всего, только что "проснулось" из летаргического сна, ведь и без них все давно никак иначе таблицу не называют – только "таблицей Менделеева".

"Все давно знают, что таблицу создал наш великий соотечественник, и что она давно носит его имя, официально ли, по версии ЮНЕСКО – это мало кого волнует. А что, сейчас мы им должны за это низко в ножки поклониться? Это раньше ЮНЕСКО была престижной организацией, а не занималась ерундой, она была солидной организацией, поскольку ее возглавляли крупные представители мировой культуры, они активно сотрудничали с нашей страной. А сейчас ЮНЕСКО не видно и не слышно, все контакты из-за непрекращающейся русофобской истерии, по сути дела, заморожены. Может, это у них такая форма извинения?" – говорит Евгений Спицын.

Напомним, что классификация химических элементов – только графическое выражение фундаментального закона природы, открытого Менделеевым. 2019 год стал международным годом Периодической таблицы химических элементов. Так мировое научное сообщество отметило 150-летие открытия периодического закона химических элементов. Сама же идея праздновать день рождения таблицы принадлежит реформированной Российской академии наук, Российскому химическому обществу и Министерству образования и науки РФ.

Дмитрий Иванович Менделеев(2019)|Фото: wikimedia.org

"Самое лучшее "празднование" юбилея таблицы Менделеева было бы – если бы мы перестали гробить собственную науку, – говорит историк Евгений Спицын. – А у нас проводятся торжества, отмечаются памятные даты, а наука-то летит в тартарары. Я не удивлюсь, если теперешний школьник, да не только школьник, но и студент, не скажет, кто такой Менделеев. Люди, может быть, думают, что я утрирую, но это так. Сколько раз проводились такие опросы, и оказывалось, что не знают, кто такой Жуков, Рокоссовский, Конюхов и так далее – просто хлопали глазами, 30-летние даже не отвечают на вопросы, на которые знал ответ самый последний троечник советской школы. Вот о чем надо вспомнить в юбилейную дату великого научного открытия".

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В России отпразднуют 150-летие таблицы Менделеева. "А лучше бы у нас просто перестали гробить науку"

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Теги: таблица менделеева, химия, юнеско, научное сообщество, ран, юбилей



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