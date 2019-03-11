11 Марта 2019
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Политика Свердловская область

А Шипулин? Вице-губернатор назвал нового кандидата на довыборах в Госдуму

Региональная власть намерена дождаться результатов предварительного голосования (праймериз) "Единой России", прежде чем официально поддержать конкретного кандидата на довыборах в Государственную думу по Серовскому избирательному округу.

Об этом Накануне.RU сообщил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько во время встречи с представителями региональных СМИ. Чиновник напомнил, что подготовка к праймериз уже идёт, предварительное голосование состоится 26 мая. Областное руководство намерено внимательно следить за тем, какие персоны станут победителями праймериз, чтобы выразить свою поддержку одному из кандидатов уже на самих выборах, намеченных на сентябрь этого года.

Антон Шипулин, Евгений Куйвашев, Тур де Шарташ(2018)|Фото: Накануне.RU

Отметим, что фамилии биатлониста Антона Шипулина, которого ранее назвали фаворитом "от резиденции губернатора", не прозвучало. При этом Бидонько не исключил, что список заявившихся расширится. По его информации, в кампании намерен участвовать уроженец Карпинска, бывший депутат Госдумы от Серова, заместитель руководителя Фонда Социального страхования РФ Андрей Селиванов. Напомним, что среди возможных кандидатов в настоящее время также рассматриваются экс-депутат свердловского парламента Сергей Семеновых, шоумен Сергей Нетиевский и другие.

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А Шипулин? Вице-губернатор назвал нового кандидата на довыборах в Госдуму

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Теги: Государственная дума РФ, довыборы, Серовский избирательный округ, Сергей Бидонько, Андрей Селиванов, Антон Шипулин



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