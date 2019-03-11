11 Марта 2019
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Происшествия Курганская область

Житель Кургана отправится в тюрьму за надругательство на таксисткой и угон ее машины

Суд дал 43-летнему жителю Кургана 13 лет и 3 месяца в колонии особого режима за нападение на водителя такси.

В свой день рождения 16 апреля прошлого года ранее судимый гражданин в пьяном виде вызвал такси, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

На заявку приехала женщина, злоумышленник приставил к ее горлу нож и потребовал пересесть на пассажирское сиденье, а сам сел за руль и поехал. После этого он, угрожая расправой, совершил над таксисткой насильственные действия сексуального характера.

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Житель Кургана отправится в тюрьму за надругательство на таксисткой и угон ее машины

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Теги: угон, насилие, таксист, суд



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