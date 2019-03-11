В Тюменской области вводится мораторий на повышение налогов для малого бизнеса

Губернатор Тюменской области Александр Моор внес проект закона о продлении моратория на повышение налоговой ставки для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения. Пониженные ставки в регионе действовали до конца 2019 г., глава региона предложил продлить их до 31 декабря 2023 года включительно, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект закона внесен в областную думу. Сегодня в Тюменской области для всех плательщиков с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов" установлена пониженная ставка 5%, для плательщиков-организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий - в размере 1%.

Льготный режим действует в Тюменской области с 2007 г., сохранение пониженных ставок позволит предпринимателям направить высвободившиеся денежные средства на развитие бизнеса.