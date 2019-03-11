"Они нужны обществу, как и 60 лет назад": свердловские дружинники получили заслуженные награды

11 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нужно бороться…" Завещание Жореса Алферова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

"Они нужны обществу, как и 60 лет назад": свердловские дружинники получили заслуженные награды

Добровольные народные дружины Свердловской области, как и по всей стране, отметили солидный юбилей – 60 лет со дня образования, по этому поводу в здании Уральского федерального университета состоялось торжественное мероприятие.
Читайте также:

Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского Главка Валерий Горелых, в марте 1959 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление "Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране". В системе МВД добровольные помощники во все времена играли важную роль, ничего в этом плане не изменилось и на современном этапе развития органов внутренних дел: людей с красными повязками на руке, стоящих рядом с полицейскими, практически всегда можно увидеть на общественно-политических, спортивных и иных массовых мероприятиях.

Поздравить тех, кто фактически является, что называется, правой рукой силовиков пришли лично министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев, заместитель начальника полиции ГУ МВД области Эдуард Бородин, первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик, первый заместитель председателя Законодательного собрания Виктор Шептий и герой России, депутат Екатеринбургской городской думы Сергей Воронин.

добровольные народные дружины, награждение(2019)|Фото: В.Н. Горелых

"Слаженная работа ДНД, полиции и местного самоуправления из года в год показывает свою результативность. Это касается и чемпионата мира по футболу. В дни проведения мундиаля уральские дружинники выполнили полугодовой норматив по количеству времени, потраченного на патрулирование вверенной территории", - отметил в своем выступлении Кудрявцев.

Командирам дружин и представителю ГУ МВД области Игорю Ковалеву, ответственному в полицейском Главке за взаимодействие с ДНД, он вручил благодарственные письма губернатора. Остальные участники памятной встречи были удостоены медали "60 лет добровольным народным дружинам", награждены почетными грамотами городской думы, администрации Екатеринбурга и Законодательного собрания.

добровольные народные дружины, награждение(2019)|Фото: В.Н. Горелых

Как сказал Эдуард Бородин, органы внутренних дел и члены ДНД заинтересованы, чтобы на улицах наших городов и поселков всегда был порядок, чтобы не совершались правонарушения, чтобы граждане чувствовали, что их жизнь в безопасности.

"На Среднем Урале в настоящее время действует 60 народных дружин, в состав которых входит более двух тысяч человек. В Екатеринбурге создано семь ДНД, которые объединены в 89 отрядов, четыре из них – казачьи. Свердловские дружинники только в прошлом 2018 году приняли участие в раскрытии 144 преступлений, с их помощью пресечено 10 тыс. 720 административных правонарушений. Общественники осуществили 15 тыс. 797 выходов на патрулирование вверенных населенных пунктов. Несмотря на то, что сейчас 21 век, век роботов и компьютерных технологий, дружины, в том числе студенческие, обществу нужны, как и 60 лет назад", - резюмировал полковник Горелых.

добровольные народные дружины, награждение(2019)|Фото: В.Н. Горелых

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Они нужны обществу, как и 60 лет назад": свердловские дружинники получили заслуженные награды

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дружинники, полиция, награды



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 16

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети