"Они нужны обществу, как и 60 лет назад": свердловские дружинники получили заслуженные награды

Добровольные народные дружины Свердловской области, как и по всей стране, отметили солидный юбилей – 60 лет со дня образования, по этому поводу в здании Уральского федерального университета состоялось торжественное мероприятие.

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Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского Главка Валерий Горелых, в марте 1959 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление "Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране". В системе МВД добровольные помощники во все времена играли важную роль, ничего в этом плане не изменилось и на современном этапе развития органов внутренних дел: людей с красными повязками на руке, стоящих рядом с полицейскими, практически всегда можно увидеть на общественно-политических, спортивных и иных массовых мероприятиях.

Поздравить тех, кто фактически является, что называется, правой рукой силовиков пришли лично министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев, заместитель начальника полиции ГУ МВД области Эдуард Бородин, первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик, первый заместитель председателя Законодательного собрания Виктор Шептий и герой России, депутат Екатеринбургской городской думы Сергей Воронин.

"Слаженная работа ДНД, полиции и местного самоуправления из года в год показывает свою результативность. Это касается и чемпионата мира по футболу. В дни проведения мундиаля уральские дружинники выполнили полугодовой норматив по количеству времени, потраченного на патрулирование вверенной территории", - отметил в своем выступлении Кудрявцев.

Командирам дружин и представителю ГУ МВД области Игорю Ковалеву, ответственному в полицейском Главке за взаимодействие с ДНД, он вручил благодарственные письма губернатора. Остальные участники памятной встречи были удостоены медали "60 лет добровольным народным дружинам", награждены почетными грамотами городской думы, администрации Екатеринбурга и Законодательного собрания.

Как сказал Эдуард Бородин, органы внутренних дел и члены ДНД заинтересованы, чтобы на улицах наших городов и поселков всегда был порядок, чтобы не совершались правонарушения, чтобы граждане чувствовали, что их жизнь в безопасности.

"На Среднем Урале в настоящее время действует 60 народных дружин, в состав которых входит более двух тысяч человек. В Екатеринбурге создано семь ДНД, которые объединены в 89 отрядов, четыре из них – казачьи. Свердловские дружинники только в прошлом 2018 году приняли участие в раскрытии 144 преступлений, с их помощью пресечено 10 тыс. 720 административных правонарушений. Общественники осуществили 15 тыс. 797 выходов на патрулирование вверенных населенных пунктов. Несмотря на то, что сейчас 21 век, век роботов и компьютерных технологий, дружины, в том числе студенческие, обществу нужны, как и 60 лет назад", - резюмировал полковник Горелых.