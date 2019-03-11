В Ижевске арестовали врача-терапевта за "подработку" наркокурьером

Врач-терапевт городской больницы Ижевска арестована за покушение на сбыт почти 3 кг наркотических средств синтетического производства.

24-летняя девушка была региональным курьером интернет-магазина по продаже наркотиков, сообщили Накануне.RU в МВД по региону.

Также были задержаны межрегиональные курьеры – два молодых человека 1997 г.р. Наркотики обнаружили в ходе обыска в квартире, которую арендовала подозреваемая.

Как ранее сообщало Накануне.RU, врач больницы №11 в Челябинске работал терапевтом по поддельным бумагам. 20 лет назад, когда ему было 16 лет, юноша зверски убил своего сверстника, выпив его кровь и расчленив тело. После этого он долгое время находился в психбольнице, но несколько лет назад его посчитали здоровым и выпустили.