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В Тюменской области врачебная амбулатория несколько лет работает без централизованного водоснабжения

Врачебная амбулатория в деревне Бизино Тюменской области уже больше трех лет работает без воды. Информацию об этом разместили в группе "Криминальный Тобольск", передает корреспондент Накануне.RU.

"У нас в деревне Бизино, в амбулатории три или четыре года нет воды. Элементарно медикам не сходить в туалет. Ладно медики потерпят, но когда проводит прием врач, негде просто помыть руки. 21 век", - пишет интернет-пользователь.

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что информация об отсутствии воды в амбулатории не совсем корректна. Бизинская врачебная амбулатория размещена в здании модульного исполнения площадью 127 м2, введенном в работу в сентябре 2013 года.

"Все необходимые санитарные нормы соблюдаются: в амбулатории функционирует санузел для персонала, а пациенты могут воспользоваться санитарной комнатой. Водоотведение производится в септик емкостью три куба. В режимных кабинетах имеются умывальники, куда вода приносится. Ближайший источник водоснабжения – вводной колодец, расположен на расстоянии 70 м. В теплое время года учреждением будет рассмотрен вопрос о подключении к централизованному водопроводу", - пояснили в ведомстве.

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В Тюменской области врачебная амбулатория несколько лет работает без централизованного водоснабжения

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Теги: амбулатория, вода



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