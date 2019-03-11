СМИ: продюсер Александр Цекало женился на 27-летней модели

В США состоялась регистрация брака 57-летнего продюсера и шоумена Александра Цекало и его 27-летней пассии, модели Дарины Эрвин. Для Цекало это уже четвертый официальный брак.

Как сообщает "СтарХит", на свадьбу пригласили только близких друзей и родственников. Празднование планируют устроить в мае, тогда уже будет пышное торжество.

Об Эрвин известно не слишком много: вроде как она играла в нескольких эпизодах в каких-то не самых популярных голливудских сериалах, кому-то позировала (не подиумная модель) и вроде как является художницей, где-то даже выставляется.

До недавнего времени Цекало состоял в браке с Викторией Галушко – сестрой певицы Веры Брежневой. Ы их браке родилось двое детей.