Учредители свердловской "Областной газеты" задумались о будущем её главного редактора

Конфликт между главным редактором "Областной газеты" ("ОГ") Дмитрием Поляниным и директором департамента информационной политики (ДИП) Свердловской области Юлией Прытковой вышел в публичную плоскость и может обернуться для Полянина снятием с должности, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сегодня вице-губернатор региона Сергей Бидонько во время пресс-конференции дал понять, что позиция медиа-менеджера официального издания, чьим учредителем являются губернатор и Законодательное собрание Свердловской области, обвинившего Прыткову в "незаконных действиях её сотрудников" в отношении газеты и нанесении ущерба региональной казне (эти слова главред "ОГ" опубликовал на своей странице в социальной сети), может заставить областную администрацию принять соответствующие кадровые решения.

По словам Бидонько, пока по поводу Полянина решения нет - он выполняет свои функции как руководитель издания, реализуя государственный заказ по официальному опубликованию нормативно-правовых актов Свердловской области.

"Хуже, когда конфликт перерастает в межличностные отношения - тогда приходится принимать кадровые решения", - сказал вице-губернатор, отметив, что развитие дальнейших событий зависит от обеих сторон.

Следует пояснить, что за последние годы звучало много претензий в адрес руководителя "ОГ", в том числе со стороны ДИП, который даже объявил главреду выговор на основании материалов проверки прокуратуры, выявившей, что Полянин незаконно начислил к своей зарплате около 8 млн руб.