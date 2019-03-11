СПЧ просит Совет Федерации отклонить законопроекты о наказаниях за фейковые новости и неуважение к власти

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека сегодня просит Совет Федерации отклонить законопроекты о наказаниях за распространение фейковых новостей и неуважение к власти, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СПЧ.

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Совет направил в верхнюю палату парламента экспертные заключения, критикующие принятые Госдумой инициативы.

"Правозащитники просят верхнюю палату парламента отклонить в представленном виде законопроекты и направить их на доработку в рамках Согласительной комиссии", - говорится в сообщении.

По мнению СПЧ, нормы об ответственности за распространение недостоверной информации представляются избыточными. "Кроме того, они создают основу для произвольного преследования граждан и организаций", - говорится в заключении Совета.

Напомним, Госдума одобрила пакет законопроектов, направленных на борьбу с фейковыми новостями в интернете.

Как сообщало Накануне.RU, ко второму чтению законодатели расширили определение фейковых новостей. Теперь под ними понимается "недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи".

При обнаружении такой информации Роскомнадзор должен будет на основании обращения Генерального прокурора РФ или его заместителей уведомить редакцию сетевого издания о необходимости удаления ложных сведений. Если реакции не последовало, ведомство вправе потребовать у операторов связи ограничить доступ к сайту, распространяющему фейк. Решение можно будет оспорить в суде.

Штрафы для граждан составят от 30 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц – от 60 тыс. до 200 тыс. руб; для юридических лиц – от 200 тыс. до 500 тыс. руб.