Дубровский назначил заместителя начальника главного управления по труду и занятости населения области

Губернатор Борис Дубровский назначил Александра Шегурова заместителем начальника главного управления по труду и занятости населения Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

"Назначить Шегурова Александра Александровича заместите начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области с 12 марта 2019 года, с установлением срока испытания продолжительностью 3 месяца", - говорится в документе.

Добавим, что летом Борис Дубровски уволил двух заместителей начальника главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Веру Трофимову и Ирину Надымову.