В Прикамье объявлены торги на уничтожение 8 тысяч игровых автоматов

Управление Росимущества в Пермском крае объявило торги на уничтожение 8 тыс. игровых автоматов, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из документов, исполнитель должен будет уничтожить игровое оборудование на своей территории. Процесс уничтожения должен непрерывно сниматься на видеокамеру. Стоимость контракта составляет 10 тыс. руб. Торги назначены на 14 марта.

Как сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники, речь идет об уничтожении всего арсенала для азартных игр, изъятого органами правопорядка на территории Прикамья с 2011 года.