Вице-губернатор Свердловской области вновь не исключил роспуска думы Асбеста

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько прокомментировал ситуацию, которая развивается в Асбесте в связи с невозможностью местной думы начать работу уже на протяжении нескольких месяцев.

Он охарактеризовал муниципалитет как одну из сложных территорий, но тут же заявил, что "на самом деле там все просто".

"Мы еще на старте работы с муниципалитетами в декабре рассматривали Белоярку, Среднеуральск и Асбест. Во всех трех территориях ситуация не меняется уже несколько лет, и, например, в Белоярке фактически введено ручное управление. Мы провели встречу с депутатами, достигли определенных договоренностей, в том числе об оказании помощи по конкретным направлениям финансирования: Косулинской школе и котельным. Более-менее удалось найти общий язык, выбрали нового председателя местной думы - для нас это был один из подходов", - рассказал Бидонько.

Что касается Среднеуральска, то он охарактеризовал его положение "с точностью до наоборот": консенсуса местные власти искать не захотели и глава ушел добровольно в отставку. В настоящее время конкурс по выборам главы идет, его планируется завершить в апреле.

В Асбесте ситуация, по словам Бидонько, связана с тем, что часть депутатов "отстаивает свои личные интересы и свои подходы выше городских". Вице-губернатор аккуратно назвал депутатов от КПРФ "одной из групп, которая в свое время имела большинство". Он считает, что они столкнулись с изменением ситуации в городе.

Депутат думы Асбеста Наталья Крылова

"Они пришли в гордуму на лозунгах борьбы с территорией опережающего развития (ТОР), что само по себе неоднозначно, и теперь стало понятно, что вредное производство в Асбесте размещать никто не намерен. Статус ТОР Асбесту не присвоят, инвестор ушел и сурьмяного производства там размещать не станут", - отметил Сергей Бидонько.

Часть коммунистов поняла, что протест "не конвертируется в дивиденды", в том числе политические, и 12 человек вышли из оппозиции, а оставшиеся просто не ходят на думу и выдвигают условия, например, поставить своего председателя - Андрея Самарина. Бидонько убежден, что в этом случае страдают как раз город и его жители, поскольку область и федерация финансируют многие муниципальные проекты, и, по сути, 60 тысяч горожан стали "заложниками". По его словам, город уже потерял сотни миллионов рублей в этой "борьбе".

"Остаюсь при своем мнении - никакие политические вопросы не должны мешать решать обычные хозяйственные проблемы муниципалитета", - отметил он.

Доходит, по словам вице-губернатора, до смешного: теперь депутаты-коммунисты предлагают организовать для них "большинство", когда оппозиция будет работать по одним, а остальные - по другим дням заседаний. Бидонько заявил, что "мы готовы договариваться и дальше".

Чем все закончится - сложно сказать, но очевидно, что все идет к роспуску думы, если до конца марта местный представительный орган не соберется на свое очередное заседание. После этого, согласно уставу города, будет инициирован роспуск городской думы. На повторных выборах после роспуска прежние депутаты избирательной кампании не имеют права принимать участие - таково федеральное законодательство. И все те, кто в настоящее время ведет местный представительный орган к роспуску, должен это понять, отметил Бидонько.