"Сумма убытков РМК возросла в 10 раз". Лидеру "Стоп-ГОК" предъявили новое обвинение

Лидеру движения "Стоп-ГОК" Василию Московцу предъявили новое уточненное обвинение по уголовному делу о попытке поджога на стройплощадке Томинского ГОК. В нем изменилась сумма убытков РМК, передает корреспондент Накануне.RU.

"По традиции, каждая встреча со следователем начинается с нового обвинения. В этот раз сумма убытков РМК составила уже 124 955 457 руб., т.е. возросла в 10 раз за период аж с 6 марта 2019", - написал Василий Московец.

Лидеру "Стоп-ГОК" предъявлено обвинение в подстрекательстве к хулиганству и подстрекательстве к совершению умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества.

Напомним, в декабре Василию Московцу предъявили обвинение в подстрекательстве к хулиганству и отправили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Как ранее сообщало Накануне.RU, активисты Гамиль Асатуллин и Евгений Медведев были задержаны в сентябре 2017 года. Их обвиняют в хулиганстве и попытке поджога на стройплощадке Томинского ГОК. По версии следствия, обвиняемые бросили через забор на площадку Томинского ГОК бутылку с зажигательной смесью и умышленно подожгли штабель древесины. Пожар был ликвидирован сотрудниками предприятия. Как считает следствие, Московец занимался подстрекательством в этой истории.

Московец известен как активист, борющийся против строительства Томинского ГОК по проекту РМК. В ноябре 2017 года ему позвонил президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что знает о проблеме экологии в Челябинске, а также о необходимости проведения публичных слушаний по вопросам строительства крупных промышленных объектов.