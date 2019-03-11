"Брат-3": Джигурда вместо Бодрова, Бузова за Салтыкову?

Музыкант и шоумен Стас Барецкий решил создать скандальное продолжение легендарной дилогии "Брат" и "Брат-2". Новоявленный режиссер "Брата-3" заявил, что сценарий будущего фильма уже закончен и в настоящее время находится в работе: отсняты некоторые сцены картины, сказал он "Известиям". В это же время набирает обороты сбор подписей – петиции с требованием запретить съемки поступают в Министерство культуры России.

Поклонников оригинального фильма Балабанова возмущает и сам сюжет, и привлеченные к проекту "звезды". Так, вместо Бодрова-младшего киллера будет играть Никита Джигурда, по сюжету, он убивает знаменитостей, а противостоит ему монах-проповедник в исполнении Вячеслава Дацика. Как отмечают противники съемки, боец смешанных единоборств Дацик только недавно вышел на свободу после отбывания срока за проникновение в жилище с угрозой насилия и побои.

Также, возможно, нас ждет камео Ольги Бузовой (она должна еще и петь), а будет ли танцевать Анастасия Волочкова, тоже анонсированная режиссером в одной из ролей – неизвестно.

Протестующие уверены, что новый фильм порочит память о Бодрове-младшем, поддержать их негодование и помочь остановить съемки они просят Бодрова-старшего. Известно, что Виктор Сухоруков уже высказался категорически против съемок этого фильма.

"Законодательных средств ограничивать съемки фильма, организованные на частные деньги, нет, но если фильм и будет снят, он провалится с оглушительным треском. При всех недостатках "Брата" и "Брата-2" – эти фильмы уже давно "миф", легенда постсоветской эпохи и, в общем-то, понятно, что вызывает у людей такое отвращение [в идее снять "Брат-3"], – комментирует писатель, публицист Дмитрий Лекух волну народного гнева против Барецкого. – Потому что фильм о России, об очень тяжелом времени для целого поколения – это изначально было балабановское кино, о поколении, которое было потеряно из-за криминальных войн и вообще всего, что происходило в России в то время, но сохраняло по мере сил свои человеческие черты, даже черты русского человека. Поэтому фильм, где Бодров играет роль "хорошего-плохого человека", таким успехом и пользовался, а не потому, что там мелькали известные рок-персонажи".

Во всей этой ситуации удивляет не только желание неких маргинальных элементов в шоу-бизнесе "хайпануть" на классике, но и вера народа в то, что съемки фильма можно остановить, подписывая петиции и направляя свой гнев в "Фонд кино" и к самому Владимиру Мединскому. Государство никаким образом не вмешивается в то самое свободное кино, за которое боролись ненавистники советской цензуры, и пока дело не касалось их личных реликвий – "творческая" свобода была главной ценностью постсоветского общества. Но как только кто-то покусился на фильмы с Бодровым, простой люд по старинке обратился к государству, мол, что же это делается?

Напомним, что подобное негодование вызвали и новости о начале съемок черной "комедии" про блокаду Ленинграда, но сколько бы ни было обращений в Министерство культуры даже по такой чрезвычайно деликатной теме – Мединский только разводил руками. Несмотря на все протесты, ленту досняли, и она даже вышла, но только на видео-хостингах – не все кинотеатры были готовы показывать подобное кощунство. Что касается другого фильма, вызвавшего протесты в среде части православных верующих, то и такие экстремистские действия, как поджог машины режиссера, и громкие заявления одиозного депутата Поклонской не смогли остановить шествие "Матильды" по кинотеатрам. Таким образом, деньги на картины, перераспределяемые через "Фонд кино", и отсутствие протекции с кинотеатрами – пожалуй, вот и все механизмы регулирования отечественного кинопроката, которые есть в руках у государства сегодня.

Дмитрий Лекух подчеркивает – продолжение "Брата" денег от государства, конечно, не получит, в этом сомневаться не приходится, но на этом все – запретить съемку никто не может.

"Я бы хотел посмотреть на чиновника, который на этот бред даст денег. А народ может возмущаться, писать петиции по любому поводу, здесь действует правило "художник имеет право на самовыражение". И даже если фильм выйдет, и ему дадут прокатное удостоверение, мы можем просто проголосовать рублем. Сейчас отечественный кинематограф отлично показывает, что можно как угодно изгаляться на тему высокого искусства – все равно потом по тебе проедется "Т-34". Фильм я имею в виду. Он не претендует на высокое искусство, но отвечает потребностям публики, потому является успешным", – говорит Дмитрий Лекух.

Дмитрий Лекух очень сомневается, что деньги на новую часть фильма "Брат" найдутся, основным источником средств для отечественного кинематографа до сих пор является государство, даже краудфандинговые проекты и съемки с именитыми спонсорами чаще всего так или иначе поддерживают государственные фонды, связанные с Минкультом. Другое дело, как писало Накануне.RU ранее, вскоре это может измениться, так как беглый олигарх Роман Абрамович собирается организовать фонд помощи отечественному кино.